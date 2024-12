Google instala sensores de IA para medir qualidade do ar no Rio

São Paulo leva a fama, mas o Rio de Janeiro não fica muito atrás quando o assunto é qualidade do ar. A poluição - que é invisível nos cartões postais - vem castigando cada vez mais os pulmões dos cariocas. Tanto é que o Rio foi escolhido como a primeira cidade brasileira a fazer parte do projeto-piloto do programa AirView+, do Google, que deverá instalar 20 sensores de Inteligência Artificial para coletar informações em tempo real sobre os níveis de poluição locais.

O projeto foi anunciado no final deste ano, em parceria com a Prefeitura do Rio, e faz parte de uma iniciativa da Big Tech lançada em 2020, na Índia, país que já possui mais de 800 destes sensores colocados em 150 cidades. A tecnologia foi desenvolvida pela Aurassure, uma startup indiana especializada em coleta e análise de dados ambientais, que também é colaboradora do projeto.

A distribuição dos dispositivos está sendo feita de acordo com a escolha do COR-Rio (Centro de Operações Rio), órgão da prefeitura responsável por coordenar o enfrentamento de riscos, emergências e urgências relativas a questões climáticas. Além de fornecer dados detalhados e em tempo real, os aparelhos permitirão a localização de outras áreas gravemente afetadas pela poluição. A IA também oferece o rastreamento do movimento de poluentes e a avaliação da eficácia das intervenções na qualidade do ar. Essas informações podem ajudar na tomada de decisões de autoridades públicas, organizações e pesquisadores.