Startup transforma dendê de acarajé em produtos de limpeza e higiene

Do tabuleiro das baianas vem um dos alimentos que mais carregam a cultura do Brasil: o acarajé. Porém, aquelas panelas cheias de azeite de dendê borbulhando trazem, no final do preparo, o desafio do descarte do óleo que, em geral, costuma ser inadequado, contaminando águas e trazendo problemas sanitários.

A questão vem aumentando de proporção com o tempo: somente em Salvador, existem hoje mais de 3.500 baianas de acarajé e o consumo é de mais 6 milhões de litros de azeite de dendê por ano - sendo que a taxa de reciclagem é inferior a 10%. Os dados são da startup ÓiaFia!, que compra o dendê residual diretamente com as baianas e utiliza o produto para a fabricação de sabões e sabonetes totalmente naturais. Atualmente 27 baianas de acarajé de Salvador fazem parte do projeto.

"As baianas de acarajé e o azeite de dendê são ícones identitários da Bahia. Elas guardam a história e a cultura do país. Em geral, são mulheres mais velhas e que, raramente, participam de algum tipo de coleta seletiva. Muitas delas, sem saber como descartar o óleo usado, acabavam misturando o resíduo com detergente e jogando nos ralos. Hoje elas entendem que não devem fazer isso e recebem um apoio para a coleta", explica Flávio Augusto Cardozo, cofundador da startup, que procura incorporar estas trabalhadoras no processo produtivo, gerando oportunidades para renda e inclusão.