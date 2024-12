Startup usa imagens do espaço para analisar e prever riscos ambientais

Algumas soluções para o equilíbrio ambiental do planeta talvez estejam no espaço. Neste exato momento, milhares de satélites estão em órbita, observando os movimentos da Terra, e enviando para cá imagens privilegiadas. A Quasar Space é uma startup, fundada por engenheiros aeroespaciais, que decidiu aproveitar estas imagens a nosso favor: criou algoritmos de Inteligência Artificial que reconhecem dados geofísicos vistos pelos satélites. O resultado são informações que auxiliam a tomada de decisão para setores como o agronegócio, água, saneamento e infraestrutura.

A partir das imagens captadas fora do planeta, é possível medir, por exemplo, a qualidade da água de um determinado rio ou afluente. O algoritmo interpreta dados em pontos e profundidades diferentes como oxigênio dissolvido, temperatura, turbidez, manchas de óleo ao longo do tempo. É possível monitorar centenas ou milhares de pontos. "Com este acompanhamento, é possível saber onde estão os pontos de poluição e como está a evolução", diz Thaís Cardoso Franco, fundadora e CEO da Quasar.

Os satélites têm ajudado também a monitorar áreas suscetíveis a deslizamentos de terra - especialmente nesta época em que as tempestades estão começando. Existe um algoritmo que foi treinado pelos engenheiros para rankear e mapear áreas críticas que precisam passar por obras emergenciais. O monitoramento também afere locais de degradação ambiental, com análises de desmatamentos e queimadas. As informações são atualizadas a cada 30 minutos. Segundo Thais, depois da tragédia climática no Rio Grande do Sul, este é um serviço de alta demanda para a Quasar, seja por governos ou iniciativa privada.