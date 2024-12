Floresta não serve só para mercado de carbono, diz especialista

Quem acompanha o andamento do mercado de créditos de carbono assistiu a um salto espetacular nas últimas semanas. Em um consenso inédito, já no primeiro dia da COP 29, em Baku, no Azerbaijão, os representantes dos países aprovaram regras gerais que deverão orientar este mercado global e a criação de créditos. Do outro lado do mundo, aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados, enfim, aprovou o projeto de lei que regulamenta as transações no país.

A regulação estava sendo ansiosamente esperada havia mais de uma década. A compra e a venda destes créditos correm soltas pelo mundo e, sem parâmetros, o ambiente fica propício a fraudes. Neste ano, por exemplo, a Operação Greenwashing, da Polícia Federal, mostrou como o crime organizado em 5 Estados Brasileiros vendeu ilegalmente R$ 180 milhões em compensações ambientais de áreas griladas. A lei vem, então, para dar transparência a este comércio e, claro, para atrair investidores.

Mas é preciso cuidado. O mercado de créditos de carbono não pode ser visto como uma panacéia para resolver a questão climática. Aliás, ele deveria ser usado apenas em último caso. O sistema como foi definido atualmente trata de um mecanismo monetário em que empresas ou governos podem compensar aquelas emissões que não conseguem neutralizar. Então, os créditos são adquiridos por meio de projetos de conservação ambiental - sejam de reflorestamento ou energias renováveis, por exemplo.