"Sustentabilidade é também financeira", diz CEO da Renner

Ecoa: Por exemplo.

Fabio Faccio: É uma jornada longa de perseverança. Em 2017, tínhamos metas de chegar em 2021 usando 80% de energia renovável em nossa produção. Atingimos 100% antes do final deste ciclo. Porque não era apenas uma meta: descobrimos que era muito mais viável economicamente, algo que no início não parecia ser. Então insistimos, desenvolvemos inovações, fizemos parcerias. E chegamos em um momento em que o modelo ficou economicamente melhor do que o anterior. Outro exemplo: matéria-prima, que é a pegada mais impactante do setor. Se a gente conseguisse transformar nossa produção, o resultado seria melhor, diminuiria nosso impacto. Desenvolvemos então uma matéria-prima reciclada - que, no início, tinha alto custo. Insistimos em parcerias e hoje temos produtos reciclados com qualidade melhor e um custo mais acessível.

Ecoa: As parcerias fazem a roda girar.

Fabio Faccio: Sem dúvida. O algodão certificado, por exemplo, tinha um custo muito alto no começo. Até que outras grandes empresas também olharam para ele e ajudaram a transformar a cadeia. Esta transformação poderia ter vindo por meio da regulação, mas neste caso veio das próprias empresas. Então ganhou escala, o preço baixou. Isso já é uma realidade no algodão e agora a viscose está chegando - inclusive, em breve, será um novo case.

Ecoa: A Renner teve uma participação relevante na COP 29, em que apresentou caminhos para uma moda mais sustentável. Qual a importância desta participação para vocês?

Fabio Faccio: Queremos engajar quem ainda não está consciente. Precisamos de mais gente junto. Infelizmente ainda somos minoria. Queremos mostrar nossos resultados e convencer outras empresas, endereçar soluções, falar de nossos compromissos, levar exemplos práticos de como estamos avançando na nossa jornada. E chamar mais gente pra fazer junto. Hoje, de cada 10 peças que produzimos, 8 tem algum componente de sustentabilidade. Para chegar a 100% precisamos de mais gente engajada. É pouco provável que uma empresa sozinha faça alguma grande mudança.

