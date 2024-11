Perfume sustentável usa dióxido de carbono retirado da atmosfera

"Simplificando: estamos transformando o ar em perfume. Embora existam várias empresas que trabalham para armazenar o carbono capturado, nós o utilizamos para fabricar produtos disponíveis aos consumidores, utilizando um processo muito semelhante ao modo como as árvores transformam o dióxido de carbono em oxigênio e açúcar. Convertemos o excesso de dióxido de carbono em álcool que é utilizado em produtos como a nossa fragrância sustentável e outros produtos sustentáveis", explica texto da companhia.

A Air Company usa este mesmo processo, em que o dióxido de carbono é capturado com hidrogênio gerado por eletrólise, para fabricar diversos álcoois que são usados não apenas no perfume como também em outros produtos. Entre eles estão um tipo de vodka, SAF (Combustível Sustentável de Aviação), etanol, metanol e álcool para higienizar as mãos. No caso da vodka, a empresa afirma que remove meio quilo de CO2 para cada garrafa produzida. A fabricante garante que a bebida não tem açúcar, nem glúten, nem conservantes. E sugere que seja apreciada na natureza, longe da emissão de gases poluentes, e do estresse da vida urbana.

Um estudo publicado pelo Global Carbon Budget apontou que as emissões globais de carbono somente provenientes de combustíveis fósseis totalizaram 36,8 bilhões de toneladas em 2023.

