Voo sustentável: Airbus propõe mix de tecnologias para reduzir emissões

A empresa acaba de entregar a aeronave A321XLR para a Iberia, que tem um consumo 30% mais baixo de combustível por assento em comparação com a geração anterior de aeronaves, além de ser capaz de operar com até 50% de combustível sustentável (SAF). O objetivo da Airbus é que as suas aeronaves alcancem 100% de capacidade SAF até 2030.

Do escritório da Airbus para a América Latina, em Miami, Gressin falou sobre as alternativas possíveis para tornar a aviação mais sustentável, as dificuldades de redução de emissões do setor, e por que acredita que o Brasil pode liderar a produção de biocombustíveis a curto prazo.

Ecoa: O mundo verá em breve uma aeronave movida a hidrogênio verde?

Guillaume Gressin: Definimos uma meta para termos este primeiro avião movido a hidrogênio verde até 2035 - seja por combustão ou por transformação do hidrogênio em eletricidade. Mas é importante lembrar que não estamos trabalhando apenas nisso. O setor aéreo é difícil de reduzir as emissões porque ainda depende de combustíveis fósseis e isso significa que não temos uma solução simples. A única maneira de realmente atingir nosso objetivo de net zero até 2050 é trabalhar com todas as alternativas possíveis e elas são complementares entre si. Por exemplo: para produzir combustível de hidrogênio sustentável, você precisa de hidrogênio. E, hoje, mais de 90% do hidrogênio produzido não é verde, é baseado em combustível fóssil. Não dá. Então, se você quer ter uma produção mais sustentável, é preciso desenvolver o hidrogênio verde. Por isso não teremos somente esta tecnologia. Esperamos, sim, ter aeronaves voando com hidrogênio, mas também com combustível sustentável e elétrico.

Ecoa: O que já temos hoje?

Guillaume Gressin: Acabamos de entregar para a Iberia o A321XLR, uma aeronave que pode levar até 244 passageiros, de corredor único. Ela não é do modelo grande, transatlântico, de dois corredores. Porém, ela vai mais longe do que os modelos antigos do mesmo tamanho porque tem eficiência de combustível, permite abrir rotas de longo curso com uma eficiência muito melhor, em um produto que é muito mais versátil e econômico.

Ecoa: Estes aviões já utilizam SAF (Combustível Sustentável de Aviação)?

Guillaume Gressin: Elas têm a capacidade de usar 50% de SAF. Até 2030, pretendemos certificar que todas as aeronaves da empresa usem 100% de SAF. Mas por que isso já não acontece nos dias de hoje? Há um limite imposto pelas autoridades porque estamos todos na fase de testes - precisamos saber se esses combustíveis terão as mesmas propriedades dos fósseis. Quando você voa a uma certa altura, por exemplo, há propriedades diferentes. É preciso ter certeza de que o combustível não congelará, de que o selante está perfeito. Há muitas variáveis. E estamos trabalhando nisso. Porque, obviamente, a prioridade é desenvolver aeronaves seguras. Então 2030 é um prazo factível para o SAF em todo o nosso portfólio de produtos, inclusive helicópteros, que produzimos para o Brasil.