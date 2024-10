Semana de 4 dias: empresas brasileiras topam trabalhar menos?

O sonho de princesa de qualquer adulto razoável nos dias de hoje - além de ganhar na loteria - é trabalhar menos ganhando o mesmo salário. O que antes poderia parecer devaneio tomou forma por meio do movimento global conhecido como 4 Day Week - a jornada de trabalho de 4 dias semanais, testada em diversos países, inclusive no Brasil, por algumas empresas, entre maio de 2023 até o primeiro semestre de 2024.

Passado o período de teste, ficou a dúvida se o esquema realmente funciona e traz mais bem-estar aos colaboradores, ou apenas sobrecarrega os outros dias de trabalho? "Existe um risco de as empresas seguirem com metas de trabalho iguais e simplesmente tirarem 20% do tempo para a entrega dos mesmos resultados. A conta não fecha desta forma", analisa Pedro Signorelli, especialista em gestão, com ênfase em OKRs, e fundador da Pragmática.

De acordo com o relatório sobre os resultados do primeiro programa piloto no país divulgado pela 4 Day Week Brazil (4DWB) e pela Reconnect Happiness at Work & Human Sustainability, a semana de 4 dias vai além da redução de horas trabalhadas: trata-se de um redesenho estrutural dentro das empresas revendo processos, utilização de tempo, como o trabalho é realizado, a cultura vigente e como as relações são vividas. Ou seja: as entidades defendem que não se trata apenas de diminuir a carga horária, mas sim de uma transformação no uso do tempo, um redesenho das atividades de trabalho e uma reorganização da rotina laboral.