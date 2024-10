Startup chilena fabrica bioplástico que se decompõe como frutas

São cerca de 27 formulações, elaboradas com diferentes composições, como resíduos de milho ou cana-de-açúcar, que são destinadas à produção de sacolas, papel filme, envelopes de e-commerce e outras embalagens de bioplástico. O tempo de decomposição do produto no ambiente varia de 3 a 20 meses.

O laboratório da empresa conta com uma área de 180 metros quadrados e uma equipe de cerca de dez cientistas, que trabalham com equipamentos de ponta. Ali também são desenvolvidos testes de biodegradação para comprovar a eficiência dos produtos em diversas condições ambientais - estes testes contam com a parceria da UFRJ para pesquisa científica, certificação e desenvolvimento. Segundo a Bioelements, suas embalagens reduzem em até 60% a pegada de carbono em comparação ao plástico convencional.

"Desenvolvemos os plásticos a partir de cruzamentos de resinas que são testadas até descobrirmos se a fusão vai funcionar. Depois é feito um um protótipo e vemos como ele se comporta no aterro sanitário, no mar, no ar, e quais os fungos que ele vai atrair. Se passar pela biodegradação em até 20 meses, vai para o teste de biotoxicidade - em que é colocado em terra fértil para sabermos se uma semente germina ao seu lado. Só a partir daí vai para testes de mecado", explica Adriana, que diz que a primeira embalagem de bioplástico a entrar em contato com alimentos humanos foram filmes para embalar salmão no Chile.

Apesar da inovação tão necessária ao ambiente - cerca de 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos todos os anos - os bioplásticos ainda não ganharam escala. Segundo a European Bioplastics (EUBP), o material representou menos de 1% das embalagens plásticas produzidas em 2022. Uma das dificuldades pode ser o custo do produto - no caso da Bioelements pode ser até 30% mais alto se comparado ao convencional.

Porém, a empresa realizou uma pesquisa recente com consumidores finais e os resultados acenam que este mercado está aquecido: 94% respondeu que estaria interessado em comprar produtos que usam uma embalagem que se biodegrada em até 20 meses; 42% compraria mesmo que o produto custasse mais; 70% sente que, nos últimos anos, se tornou mais consciente das embalagens dos produtos que consome e 68% sente culpa pela quantidade de plástico que há nas embalagens que compra.

"Estes números nos deram um propósito. Quase 100% têm interesse em conhecer o biodegradável. Isso é significativo como um todo, pois a embalagem mede como a pessoa vai se comportar no mercado", finaliza.