Não matarás: abelhas aumentam produtividade da soja, diz estudo

Parece que boa parte do agronegócio está descobrindo, enfim, que precisa sentar pacificamente na mesa de negociação com alguns insetos - e maneirar nas armas químicas. Até porque, se continuar matando as abelhas, por exemplo - aquelas funcionárias que trabalham de graça para eles -, sua produção diminuirá.

A produtividade nas lavouras de soja pode aumentar em cerca de 13% com a correta integração entre as abelhas e o cultivo da planta. Esta é uma das conclusões do estudo Boas Práticas Agrícolas, Apícolas e de Comunicação, desenvolvido pela Embrapa e pela Divisão de Soluções para Agricultura da BASF. Com dados coletados em lavouras dos municípios de São Gabriel (RS), Maringá (PR) e Dourados (MS), o material comprovou ser possível a convivência harmônica entre as duas atividades, e com benefícios mútuos.

"Para o agronegócio, as abelhas são mais interessantes vivas do que mortas, sobretudo em culturas de oleaginosas. São elas as principais polinizadoras de plantas com flores. Se houver um déficit de abelhas, o produtor terá que ir atrás de colmeias, caso contrário as próximas safras não virão", explica Rodrigo Barbosa Gonçalves, professor da Universidade Federal do Paraná, autor do livro "Desvendando as abelhas: o que são e por que conservá-las" (Editora UFPR).

A flor de soja contém néctar de qualidade, com substâncias que as abelhas precisam para o seu desenvolvimento. Quando as abelhas coletam o néctar, agem como polinizadoras, depositando grãos de pólen sobre as flores. Ao mesmo tempo, os apicultores também se beneficiam. O estudo mostrou apiários perto de lavouras de soja colhem até 50 kg de

mel por colmeia durante a florada, o que representa mais do que o dobro da média brasileira, que é de 19 kg de mel, por caixa, por ano.