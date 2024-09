O plano de Roberta Medina para o futuro do Rock in Rio

O ESG desembarcou de vez nos grandes eventos - e o Rock in Rio é pioneiro deste movimento. O festival, que acaba de celebrar 40 anos, nunca falou tão sério quando lançou a marca "Por Um Mundo Melhor": sua organização conta com um plano sócio-ambiental minucioso, que inclui patrocinadores e fornecedores, além de metas estabelecidas para 2030 alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

A Cidade do Rock, aliás, foi palco neste mês do lançamento do Guia Diretrizes ESG para Festivais de Música, publicação com iniciativas para apoiar patrocinadores e organizadores de grandes eventos na implementação de boas práticas. Seguindo a agenda verde, agora o Rock in Rio prepara um show inédito em um palco flutuante, no rio Guamá, no Pará, para atrair a atenção do mundo para a COP 30 que acontecerá no Brasil no ano que vem. "Vamos mostrar que a floresta também é feita de pessoas", planeja Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World, empresa que criou e organiza o Rock in Rio, The Town e produz o Lollapalooza. Confira a seguir a entrevista da executiva a esta coluna.

***