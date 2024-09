Bike Itaú: maior projeto de mobilidade do país muda cenário urbano

Ecoa: Por que o Itaú Unibanco decidiu apostar em mobilidade urbana?

Luciana Nicola: Somos um banco predominantemente presente no território urbano. Então pensamos em contribuir mais no dia a dia das pessoas dentro deste território, impactando positivamente os grandes centros urbanos. Há 13 anos, estudávamos muito cidades sustentáveis e percebemos que a mobilidade urbana já era um gargalo importante. E aqui existiam vários pontos: o caos do trânsito, a poluição. A dinâmica do transporte público e seus incentivos foi o que me chamou mais a atenção.

Ecoa: Quais foram as suas referências para chegar ao Bike Itaú?

Luciana Nicola: Fui fazer um benchmarking internacional para entender como grandes centros urbanos em outros países funcionavam. Na China, por exemplo, existia toda uma cultura da cidade tomada por ciclovias e ciclofaixas. A Alemanha usava muito o conceito da bicicleta para a mobilidade urbana desde a primeira infância, como formação do cidadão mesmo, como política pública. Chegamos no Brasil e voltamos os olhos para o Rio de Janeiro, onde já tem uma malha cicloviária importante e o carioca tem uma cultura de bicicleta.

Ecoa: Dentro dos transportes, o Itaú Unibanco tem mirado os biocombustíveis também.

Luciana Nicola: Sim. O Brasil tem um potencial muito grande que é o etanol. Se você trocar a gasolina comum do seu carro pelo etanol, já reduz 93% as emissões do seu carro. Então estamos vendo com as montadoras para entender quais são os planos e as alternativas. E mais: como será a transição justa neste setor? Como ela vai chegar nas pessoas que não tem acesso? Existem grandes e pequenas oficinas: como será a qualificação de mão de obra para esta tecnologia de carros elétricos e novos combustíveis? Quando eu falo de descarbonização do Itaú estou vendo todo um ecossistema, toda uma cadeia.

Ecoa: Você acredita que o engajamento da cadeia pode aumentar com a proximidade da COP no Brasil?

Luciana Nicola: Antes disso temos a COP 29. Ela é importantíssima porque vamos falar de financiamento, como acessar como acessar o fundo de perdas e danos. Na COP 30, acontecerão negociações globais que podem mudar tudo. Estamos falando de uma subida de régua regulatória de outros países que pode inviabilizar a exportação de muitos produtos brasileiros. Então esta será a grande oportunidade de colocar de vez a pauta climática no radar da iniciativa privada brasileira.

