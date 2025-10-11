Sobre a explosão de uma estrela e o colapso iminente do mundo

Há sobre as nossas cabeças uma estrela prestes a explodir, um mundo inteiro a ponto de colapsar, de passar de tudo a nada, de imensidão misteriosa a caos desfeito. Há muitas estrelas prestes a explodir, decerto, mas dessa sabemos com precisão maior porque é das mais brilhantes do nosso céu, a supergigante mais próxima da Terra. Para vê-la é preciso observar o espaço com atenção verdadeira, procurar as Três Marias, deslocar sutilmente o olhar para a esquerda, buscar uma luz alaranjada, vívida. Quando tiver explodido e disso soubermos, encontrá-la vai ser mais simples: ela será uma segunda lua no céu, com metade de seu brilho por alguns meses.

De vez em quando me lembro disso, quando contemplo um céu estrelado como fiz há poucos dias, me lembro de quando aprendi sobre essa estrela de estranho nome Betelgeuse. Não foi em nenhum tratado astronômico, mas no romance de um amigo querido, Abilio Godoy, romance que permanece injustamente inédito. Nele, três amigos resolvem dar uma festa ao ar livre para flagrar a explosão da estrela, mesmo calculando improvável a coincidência absoluta entre a festa e esse fim de mundo tão específico. Valia a insensatez porque testemunhá-lo seria um acontecimento transcendente, um privilégio para os seres tão pequenos que eles eram, e que somos nós também.

O caso é que somos mesmo seres muito pequenos, muito transitórios. Nossas vidas são um átimo na escala descomunal do universo, e por isso só nos cabem estes súbitos lampejos, uma breve percepção das coisas, algum sentimento passageiro. Essa estrela tão próxima está a 640 anos-luz da Terra, de modo que a cintilação que vemos viaja até nós desde o fim daquilo que chamamos de Idade Média. Quantas vidas se passaram entre a emissão dessa luz e sua chegada aos nossos olhos, a vida de todas as gerações que conhecemos, de todos os antepassados que nomeamos, e muito além. Ante a nossa pequenez, é curioso que nos preocupe tanto o colapso de um mundo, alheio ou próprio, mas é bonito também.