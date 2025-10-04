Para que serve a psicanálise? Sobre a busca por um sentido inacessível

Contar para si a sua própria história até que ela se torne mais habitável, é esse o valor maior que a escritora Siri Hustvedt enxerga no processo analítico. Ir desvendando os padrões inconscientes que se repetem e vão produzindo infelicidade, e então, a partir do desvendamento, sentir que se produz uma curiosa libertação, quase incompreensível. O espanhol Javier Cercas faz leitura parecida: diz que ali pode dizer enfim coisas que pareciam indizíveis, e assim o que era turvo se esclarece, o que era aterrorizante ganha tons mais amenos. É certo que não precisa haver na psicanálise um sentido de apaziguamento, mas não é tão raro que esse seja um de seus efeitos, é o que concluímos.

Drexler toma um caminho próprio, mais metafórico, valendo-se de seu mundo de músico para alcançar a imagem que o define. Durante um tempo ia a cada consulta como um instrumento que devia ser afinado, um violão que soasse estridente e ali obtivesse sua afinação exata. Depois de uns dias precisava voltar, suas cordas estavam soltas de novo, era preciso ajustá-las, e o efeito se repetia. Kristeva encontra uma explicação que talvez sirva tanto para si quanto para Drexler. "A criatividade humana é singular, e esse é o objetivo da análise: dar a cada um sua singularidade." É uma das vias de fuga de uma cultura tomada pelo banal, por padrões de pensamento que tudo igualam, tudo esvaziam. Ela é incisiva: é claro que cada sessão pode estar povoada por coisas triviais e repetidas, "mas até que não se encontra o incomparável de cada um, não se faz uma análise".

"É a melhor conversa da minha vida. Por isso eu vou, não porque esteja particularmente louco e precise de conserto." Isso quem diz é o escritor britânico Hanif Kureishi, talvez em desacordo com Drexler, mas numa visão que também traz a sua beleza. Destaca o que há de peculiar nesse enquadramento, isso que também me intriga desde que eu era criança e apenas ouvia falar a respeito. Que duas pessoas se encontrem com regularidade numa sala, às vezes ao longo de décadas, apenas para trocar palavras sobre a existência, ou até sobre coisas mais estúpidas — sendo a estupidez a essência da obra, tal como Kureishi a descreve. Uma ideia absurda, e no entanto extraordinária, que ele vê cada vez mais bela à medida que envelhece.

As respostas dessas muitas vozes inteligentes nada encerram, nada circunscrevem. Mas não há problema porque nisso se assemelham à psicanálise, que ainda que se guie por alguma interrogação fundante, algum enigma, nunca almeja à sua resposta definitiva, à palavra final que já se sabe inexistente. Perde assim o tal caráter de conversa agradável, torna-se incômoda, inquietante, pode suscitar antipatia. Mas obriga o sujeito a um movimento importante, obriga ao confronto com os próprios pensamentos, com as palavras e seus sentidos esquivos que são quase tudo o que temos. Nisso psicanálise e literatura se parecem: na certeza de que vale continuar tentando definir o mundo e a nós mesmos, ainda que falhemos, ainda que o mundo e nós resistamos sempre ao que dizemos.