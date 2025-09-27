A morte e sua cadeia infinita de desamparos

Apressou-se o dono do bar em impedir que ele o fizesse. Ordenou que se recompusesse, que aquela não era uma pose digna para um bar. O homem tentou se erguer, tentou tossir, acabou desabando de costas no chão, começou a convulsionar. Agora era grande o alarde da travesti, do dono do bar, de um e outro que passavam pela calçada nessa hora. Todos alternavam o olhar ora para o homem que morria, ora para o amigo do amigo que conta a história: ele parecia alguém capaz, exigiam que fizesse algo, uma massagem cardíaca, um chamado por socorro, algo.

O amigo do amigo ficou ali paralisado. Nada sabe de medicina, não teria como cuidar do homem. Não tinha sequer um celular: está voltando à cidade depois de 12 anos no Uruguai, por isso há tempos não entrava num bar como aquele, não comia um prato feito. Ficou ali paralisado, pensando no azar do homem que só contava com ele para salvá-lo, pensando que a última coisa que alguém pensara sobre o homem antes da morte era que estivesse tentando apalpar uma travesti, em pleno almoço de quarta. A morte veio no fim das convulsões. Morreu, disse um, morreu, disse outra, e por alguns segundos ninguém mais disse nada.

A morte produz uma cadeia infinita de desamparos. O amigo do amigo ficou olhando o homem morto, cogitando de novo se aquele seria ele no futuro, repassando na memória os doze anos no Uruguai, as quatro décadas anteriores, revisando se teria algo a lamentar se aquele fosse seu destino tempos depois. Pensando no azar do outro e em seu próprio azar: o outro morreu em desamparo, sozinho entre estranhos, sem ninguém que o conhecesse ao redor, entregando também sua versão mais jovem a pensamentos de morte e solidão.

Entro eu também nessa cadeia de azares, ampliando o desamparo dos dois. Que outro destino teria alcançado esse homem se sua morte fosse parar nas mãos de outro autor, digamos um Dalton Trevisan que lhe desse a secura necessária, o susto, a precisão. Digamos algum escritor mais livre e imaginoso, que inventasse para ele um passado, que completasse as lacunas de sua vida com um nome, uma origem, um amor. Seu derradeiro azar foi cair nas mãos deste autor, que não pôde mais que adensar o vazio de sua morte, que não saberá lhe dar a necessária palavra final.