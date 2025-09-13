Do choro ao riso possível: história dos afetos suscitados por Bolsonaro

O que foram aqueles quatro anos de Bolsonaro no poder é algo difícil de descrever, mas todos ainda o carregamos numa certa memória do corpo. Cada dia trazia seu novo susto, vivíamos numa torrente de sensações fortíssimas: o choque a cada declaração estapafúrdia, a raiva pelos estragos constantes que fazia, a indignação com a ação terrível da vez, a vergonha de saber o país representado por alguém assim, o medo ao ver a terra consumida em chamas e uma fumaça preta cobrindo o céu em plena tarde, a tristeza profunda diante das setecentas mil mortes causadas pela pandemia, todo um morticínio secundado por esse homem em sua indiferença, sua mesquinhez, sua ignorância, sua incompetência, o desalento por não encontrar como resistir.

Tanta fartura de emoções ferozes era um desafio à sanidade, e por isso não era de todo insano tentar fugir desse excesso e se recolher em afetos amenos, tentar se abrigar em delicadezas e graças e amores. Talvez tenha sido assim, por um distanciamento em relação a todo o terror e toda a fúria daquele tempo, que tenhamos conseguido escapar por fim e passar a uma realidade menos austera. E aí já me lembro de uma tarde de alegria indubitável, a mais cristalina de toda essa sequência, o canto eufórico que tomou as ruas quando Bolsonaro perdeu as eleições seguintes, quando nos soubemos livres de sua nefasta presença. Cheguei a escrever sobre esse sentimento fortíssimo, sobre a felicidade que já ninguém nos tiraria, felicidade que já se aferrava ao tempo, que pertencia à história - por mais que alguns se recusassem a reconhecer, por mais que continuassem a tramar o golpe pelo qual seriam condenados um dia.

Chegamos então a esse dia, três anos depois, chegamos à tão esperada notícia: Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses de reclusão por suas ações sinistras. Sei que o sentimento não tem valor jurídico, mas me permito julgar que ele está sendo condenado pela história completa, pelo conjunto atroz de seus feitos, por sua lamentável existência na vida de um país, nas nossas vidas. E então alcanço o que sinto: é algo que antecede por um átimo a alegria, é a mais legítima sensação de alívio. Como se agora eu pudesse enfim expirar todo o ar que restava em meu peito, que me sufocava ainda em alguma medida, aquele ar pesado que inspirei na primeira vez que o vi.

Solto meu longo suspiro de alívio, e tenho então uma sensação mais exata de alegria, agora sim, quando um breve e improvável pensamento atravessa os meus sentidos. Já não quero voltar a ver esse sujeito, não quero voltar a pensá-lo ou a escrever sobre ele, e talvez a partir deste instante isso se faça muito mais possível.