O persistente mistério do humor, vendo Chaves com novos olhos

Fui ouvir de novo as definições de humor oferecidas por Ricardo Araújo Pereira para tentar entender o que tinha diante dos meus olhos. O caso é que "o humor e o riso estão orgulhosamente do lado do que é reles", ele diz. Há mais humor no profano que no sagrado, ele explica, no caos que na ordem, no abjeto que no sublime, no feio que no belo, no obsceno que no casto. "Ao passo que a postura séria se caracteriza pela busca do sentido, o humor e o riso exprimem um certo comprazimento com o absurdo". E por isso fracassam as tentativas de explicar o humor, é fácil concluir, e por isso talvez nos valha apenas aproveitar os seus efeitos e agradecer que ele exista.

Mas eu não sou assim tão versado em humor, e vem daí minha dificuldade em desistir do sentido. É certo que há na vila do Chaves algo de reles, que ali o caos impera e tudo tende ao feio. Titubeei enquanto mostrava aquele mundo às minhas filhas: havia ali uma profusão de estereótipos, de figuras caricatas cuja interação era marcada por uma fartura de violências. Mas o horror era efêmero, carecia de peso, era vencido pelo riso. E aos poucos eu percebia, como elas percebiam, que ninguém naquela vila é personagem rasteiro, que todos em algum momento oscilam da brutalidade à delicadeza, da intolerância à ternura. Seu Madruga, Dona Florinda, Seu Barriga, todos alguma vez abandonam a rispidez que os caracteriza e se comovem com as crianças, e se tornam generosos e brandos até que a próxima pancada os enrijeça.

Daí também a oscilação de emoções de quem assiste, transitando com alguma fluidez entre o riso e a comoção, aprendendo a desgraça costumeira da vida, que pede mais deboche do que reprimenda. Aprender aqui é a palavra certa, embora os teóricos do humor a rejeitem: parece evidente que, como o romance tem feito por séculos, o humor também proporciona uma pedagogia dos afetos, nos ensinando a alegria e a tristeza, o amor e o desamor, a mesquinhez e a largueza. Ensina sobretudo o próprio exercício do humor, e do bom humor, um olhar para o mundo menos atento às suas agruras, mais afeito aos seus desatinos, seus disparates, sua invulgar incoerência.

E então pude ver, nos dias seguintes, como esse humor tomava as palavras e as ações das minhas filhas de diversas maneiras. Como Penélope, de cinco anos, desde sempre tendente à provocação jocosa, agora adiava sua hora de ir para a cama emulando Chaves, afirmando que nunca teria intenção de adiar sua ida para a cama, que não tem em si mesma essa disposição, que gosta de fazer as coisas na primeira vez que lhe pedem, que não vê sentido em ir dormir tarde porque não quer acordar cansada, que nunca nunca teria uma postura dessas, e tantas outras frases que no fim cumprem sua vontade de adiamento com o mais humorístico dos efeitos. E então o drama que já chegou a ser convencê-la a dormir se fez em nossa casa comédia, para alívio e prazer dos que antes o enfrentavam com algum desespero.