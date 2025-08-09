Algo ainda não vimos em Hiroshima, oitenta anos depois do horror
Você não viu nada em Hiroshima, nada. É o que diz o homem de Hiroshima à sua amante francesa, enquanto ela o abraça, acaricia sua pele que queima, agora áspera feito areia. Eu vi tudo, tudo, ela discorda. Eu vi o hospital, tenho certeza. Como poderia evitar de vê-lo? Mas ele retruca, seco, você não viu o hospital de Hiroshima. Ela insiste em dizer tudo o que viu, no museu de Hiroshima, as pessoas caminhando entre fotografias, tantas imagens e reconstituições e explicações, por falta de outra coisa, ela diz. E o ferro queimado, retorcido, vulnerável como a carne, e partes humanas ainda no frescor de seu sofrimento, e mechas inteiras de cabelo que pela manhã as mulheres descobriram caídas. Não, o homem determina: você não viu nada em Hiroshima, nada.
É um assombro esse início do filme "Hiroshima meu amor", de Alain Resnais, assombra ainda hoje o roteiro de Marguerite Duras. Oitenta anos depois da bomba atômica, data que acabamos de atingir, estamos todos na mesma posição dessa mulher: vimos tudo, tudo, em Hiroshima, e ainda não vimos o bastante, ainda não vimos nada. Em poucos cliques podemos acessar o que alguém chamará de história completa, saber que em 6 de agosto de 1945, às oito e quinze da manhã, a primeira bomba atômica foi lançada de um avião americano e matou num instante 80 mil pessoas, e tantas mais por radiação em seguida, além das outras que adoeceram, e dos sobreviventes que viveram seu estigma. Mesmo assim, por mais dados que tenhamos sobre esse colosso da destruição humana, há algo que escapa, algo que permanece incompreendido.
Talvez o que nunca se esclareça, o que jamais terminemos de ver, seja a razão por que a humanidade julgou, um dia, que uma tal destruição valeria a pena, teria qualquer finalidade, cumpriria algum imponderável desígnio. Mas da irracionalidade da razão nesses tempos sombrios já se falou bastante. O que mais espanta agora é a razão por que se continuou a optar pela destruição seguidas vezes, década após década, mesmo depois de uma tragédia assim. E a razão por que tudo tem voltado com força no tempo presente, todo o desvario político, a insensatez destrutiva. Foram, desde 1945, oitenta anos montando bombas e conflitos, cultivando guerras que chamaríamos de desumanas se não tivessem passado a ser um dos traços decisivos da nossa espécie.
No dia exato em que publico este texto não se completam oitenta anos desde a bomba de Hiroshima. Em 9 de agosto de 1945, às onze e dois da manhã, a bomba que caiu foi em Nagasaki, repetindo com exatidão o horror da primeira, produzindo sua própria centena de milhares de mortos, seu próprio museu de ferros retorcidos, de partes humanas em sofrimento, de mechas de cabelo caídas. Foi a mais eloquente declaração de que o horror haveria de seguir, ano após ano, de que ainda veríamos muito morticínio na Coreia, no Vietnã, na Bósnia, em Ruanda, no Iraque, na Ucrânia, na Palestina, em tantos lugares massacrados e esquecidos. Foi a declaração do arbítrio, também, da aleatoriedade com que se definem as vítimas. Nagasaki não era nem o alvo principal do ataque: a cidade de Kokura se safou porque seu céu amanheceu nublado naquele dia.
"A bomba não destruirá a vida. O homem (tenho esperança) liquidará a bomba." Esses versos de Drummond também já foram escritos há muito tempo, e sua esperança continua à espera, continuamos todos a esperar que sua visão se concretize. Não podemos deixar de olhar para Hiroshima, ainda que nunca a vejamos verdadeiramente. Numa reportagem descubro que ainda há sombras dos mortos inscritas nas ruas de Hiroshima, sombras atômicas, é como as chamam. Os corpos que ali estavam, calcinados de imediato, lançaram sobre o chão suas silhuetas, em torno das quais tudo embranqueceu. A sombra dos mortos de Hiroshima e de Nagasaki é o que ainda podemos ver. Da visão dessas sombras surge a certeza do que é preciso deter, há muito tempo com máxima urgência, toda a irracionalidade, o arbítrio, a violência, a mesquinhez, a insensibilidade, toda a humana estupidez.
