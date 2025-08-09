Algo ainda não vimos em Hiroshima, oitenta anos depois do horror

Você não viu nada em Hiroshima, nada. É o que diz o homem de Hiroshima à sua amante francesa, enquanto ela o abraça, acaricia sua pele que queima, agora áspera feito areia. Eu vi tudo, tudo, ela discorda. Eu vi o hospital, tenho certeza. Como poderia evitar de vê-lo? Mas ele retruca, seco, você não viu o hospital de Hiroshima. Ela insiste em dizer tudo o que viu, no museu de Hiroshima, as pessoas caminhando entre fotografias, tantas imagens e reconstituições e explicações, por falta de outra coisa, ela diz. E o ferro queimado, retorcido, vulnerável como a carne, e partes humanas ainda no frescor de seu sofrimento, e mechas inteiras de cabelo que pela manhã as mulheres descobriram caídas. Não, o homem determina: você não viu nada em Hiroshima, nada.

É um assombro esse início do filme "Hiroshima meu amor", de Alain Resnais, assombra ainda hoje o roteiro de Marguerite Duras. Oitenta anos depois da bomba atômica, data que acabamos de atingir, estamos todos na mesma posição dessa mulher: vimos tudo, tudo, em Hiroshima, e ainda não vimos o bastante, ainda não vimos nada. Em poucos cliques podemos acessar o que alguém chamará de história completa, saber que em 6 de agosto de 1945, às oito e quinze da manhã, a primeira bomba atômica foi lançada de um avião americano e matou num instante 80 mil pessoas, e tantas mais por radiação em seguida, além das outras que adoeceram, e dos sobreviventes que viveram seu estigma. Mesmo assim, por mais dados que tenhamos sobre esse colosso da destruição humana, há algo que escapa, algo que permanece incompreendido.

Talvez o que nunca se esclareça, o que jamais terminemos de ver, seja a razão por que a humanidade julgou, um dia, que uma tal destruição valeria a pena, teria qualquer finalidade, cumpriria algum imponderável desígnio. Mas da irracionalidade da razão nesses tempos sombrios já se falou bastante. O que mais espanta agora é a razão por que se continuou a optar pela destruição seguidas vezes, década após década, mesmo depois de uma tragédia assim. E a razão por que tudo tem voltado com força no tempo presente, todo o desvario político, a insensatez destrutiva. Foram, desde 1945, oitenta anos montando bombas e conflitos, cultivando guerras que chamaríamos de desumanas se não tivessem passado a ser um dos traços decisivos da nossa espécie.