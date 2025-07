Já somos a lembrança que um dia seremos

É claro que há uma diversão imediata em subir juntos uma serra, e andar de teleférico, e descer a montanha de trenó, e dar longas voltas de pedalinho num lago gélido. É claro que cada instante como esse vale por si mesmo, basta-se em sua morredoura pequenez. É claro que o que mais nos interessa é estarmos juntos agora, sem a pressa excessiva dos dias comuns, sem as distrações corriqueiras. Mas não há de ser um ganho menor se num dia distante, já velho, numa casa esvaziada de estridências, eu puder num relance dispor das minhas filhas aos cinco e aos oito anos, eu encontrar de volta seus sorrisos de trenó numa tarde de inverno, os sorrisos que guardei numa lembrança que por sorte não se perdeu.

E não deve ser casual que eu tenha escolhido viajar para a mesma cidadezinha fria aonde fui quando tinha a idade delas, e aonde nunca mais voltei. Assim também funciona a loja de lembranças: reencontramos um lugar e com ele um conjunto de cenas, eu com meus irmãos num teleférico, todos juntos comendo fondue de chocolate pela primeira vez. Nem é preciso ir tão longe, na verdade, nem é preciso ser tão clichê. Basta pegar uma estrada qualquer com as minhas filhas no banco de trás que já sinto que me torno meu pai, conto as histórias que ele contava, faço as brincadeiras que ele fazia, ensino músicas em outra língua que jamais serão esquecidas, é o que confio a partir da minha própria experiência.

A memória tem também essa desordem, na loja de lembranças nada está na devida prateleira. Não sei se estou transmitindo a elas a memória de um avô, se estou revivendo a memória de um pai, se estou criando a memória futura que terão de mim, do pai que me tornei. Penso no futuro das minhas filhas e encontro o passado do meu pai, tudo se embaralha eternamente. E nesta crônica desordenada vou dispondo bastante a esmo um conjunto de cenas que não quero esquecer. Não sei bem por que as escrevo, talvez para que custem mais a se perder, talvez porque seja a única coisa que tenho para vender.