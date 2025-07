Por que ler livros? Para adiar o fim do pensamento, o fim da vida

Lê-se não para aprender, não para entender, lê-se para estar na companhia das palavras. Quando temos, além das palavras, alguma companhia mais corpórea e cálida isso se faz evidente. Volto à cena prazenteira de ler para as minhas filhas, ler no silêncio e na semiescuridão atrasando seu sono cada vez mais, só uma última página, agora a última das últimas, pai, e então a infinitúltima, por favor, e a infinitriquiliúltima. Estão gostando dos livros, é claro, apreciam a companhia de Eva Furnari e Ruth Rocha, mas com elas poderiam estar a sós nas horas diárias. O que desejam nessas noites, creio, é que as palavras lidas por mim adiem ao máximo o fim de seus próprios pensamentos, e pouco a pouco as façam submergir no sonho que suas mentes já antecipam.

Também eu leio tanto quanto posso para adiar ao máximo o fim do meu pensamento, e deixo de ler quando me canso de pensar, quando só desejo da existência um torpor vazio, ou um encontro ameno. Leio e, enquanto leio, tudo o que sei e o que não sei se põe em movimento, todo saber íntimo se inquieta. Estou em diálogo com sujeitos falecidos há milênios, séculos, décadas, estou em diálogo com meus contemporâneos. Estou em diálogo também com os meus amigos, os que escrevem sempre e os que nunca escreveram, os que me muniram de suas palavras em noites longínquas.

Uma palavra de Piglia sobre a morte me devolve o amigo que perdi, há muito tempo. Por um instante, enquanto dura a lembrança, ele está comigo e ainda não foi atropelado em sua bicicleta, ele está comigo e não dentro do caixão em que dele me despedi, caixão que nunca mais visitei, já que ali não o encontraria. Se eu tivesse ingerido o livro de Piglia num comprimido não teria encontrado ainda uma vez o meu velho amigo. E nenhuma síntese, nenhuma informação eletrônica sobre o livro de Piglia o resgataria da morte dessa maneira, tão rara, tão vívida.

Para ter de volta a minha vida, para que ela seja profusa e insondável e infinita, para que a vigília se enriqueça de palavra e se confunda com o sonho que se antecipa, para isso leio, para isso preciso do tempo da leitura. E por isso convido quem agora me lê: que também queira perder esse tempo que urge, queira ler lentamente, sem nenhuma pressa para chegar ao fim do livro, ao fim da vida.