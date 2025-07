Com aposta na desilusão, bets se tornam a perdição de um país

Terror e fascínio. É o que exercem desde sempre os jogos de azar, terror e fascínio indissociáveis até o limite. A esta altura já conhecemos seu legado tão difundido de perdição, prejuízo, ruína, e parece estranho ter de insistir nisso. Mas o caso é que subitamente, estranhamente, o país parece ter se entregado a esse novo velho vício, sob a forma infame das bets, e neste momento nada poderia parecer mais nocivo. Se é ainda uma forma de entretenimento, uma distração pueril, como alguns alegam, compreenda-se que talvez seja entre todas a mais indefensável, a mais terrível.

Não faltam na história, real e fictícia, exemplos de como o mundo das apostas atrai, cativa e destrói os atraídos. Dostoiévski talvez seja a mais célebre de suas vítimas, e a um só tempo alguém que refletiu a respeito com profundidade. Durante anos dissipou sua existência no vício da roleta, mentindo para a família, penhorando inúmeros bens, perdendo tudo o que a literatura lhe rendia, endividando-se seguidas vezes. Foi para pagar uma dívida de jogo, e ao mesmo tempo numa aposta com seu editor, que escreveu em vertigem febril, em poucas semanas, o romance "O jogador". Um dos mais contundentes retratos do prazer que pode proporcionar o jogo, da paixão cega que suscita, e também de seu caráter demoníaco — para usar uma palavra sua.

A literatura nos ajuda a enxergar o que subjaz a esse impulso incontível. Juan José Saer, outro literato jogador que dedicou ao tema sua ficção e seu pensamento, afirmou que "nos jogos de azar, o elemento principal é o tempo: tudo consiste em apostar que o desconhecido, isto é, o futuro, seja diferente ou igual ao que já aconteceu". Descontente com o presente, frustrado em algum grau com a vida, o apostador quer "que o imperscrutável exterior coincida com a autoafirmação cega do desejo". Joga-se entre o amor e a morte, é o que ele diz. Se o jogador acerta, sente que seu desejo e o mundo se reconciliam. Se erra, vê-se repudiado, "sente-se naufragar nas trevas da inexistência".