Precisamos falar sobre os búfalos

Só mais tarde passamos a ouvir os berros contrapostos, descobrimos que as búfalas não mugiam para o nada, que do outro lado do amplo curral em que se dava a ordenha ficavam os bezerros. Eram dezenas de bufalozinhos pouco maiores que o primeiro que vimos, e que ali também soltavam seus mugidos magoados, bramidos carregados de solidão e desabrigo. Tive a nítida sensação de que uns perguntavam, outras respondiam. Os bezerros gritavam no máximo de sua voz a estranheza que sentiam com o isolamento, com o fato de terem sido relegados ao outro extremo do mundo estreito que conheciam. E alguma búfala em meio às outras acaso retorquia: acalme-se, pequeno, que em poucas horas estaremos todos juntos.

A cada manhã as búfalas são ordenhadas pelos funcionários da fazenda, sob os olhos vigilantes da família proprietária, família das mais suaves e gentis que já conheci, diga-se. Só quando já retiraram de suas tetas boa parte do leite, mas não todo, é que estão autorizadas as búfalas a encontrar os seus filhotes, que então mamam com a imensa avidez dos esquecidos. Ao que parece os búfalos não têm grande rigidez nas questões de exclusividade parental. Diferentemente das vacas, mais protetivas de sua específica prole, uma búfala pode dar de mamar ao filhote de qualquer outra búfala, se nele sentir a sede de leite e de contato bubalino.

Tudo as meninas acompanhavam com curiosidade oscilante, por vezes preferindo se distrair em tratores, cavalos, formigas. Prescindiam dos detalhes sobre o cuidado dos búfalos, mas nunca perdiam a chance de voltar a ver o filhote que flagráramos depois do nascimento, que se desgarrara da mãe sem explicação possível e continuava a se desgarrar, fugindo por baixo da cerca. O que estava acontecendo ninguém sabia ao certo. O proprietário não se privou de observar que há nos búfalos certa hostilidade inerente, alguma selvageria, sim, que aquela comunidade coesa às vezes isola certos indivíduos, quando inadequados de algum jeito, magros, ossudos, feios para além de um invisível limite. Mas naquele caso o bezerro não parecia excluído: parecia excluir-se, rejeitar a mãe como se não a reconhecesse, como se recusasse sua preocupação e seu carinho.

Na última noite os berros foram altos e impossíveis de ignorar, a ânsia comunicativa dos búfalos alcançara um nível inimaginado, nem eu nem as meninas nos rendíamos a um sono profundo dado todo o vozerio. No quarto ao lado um homem corpulento roncava, seu ronco parecia o bramido de um búfalo, e tive a impressão de que uma búfala se achegava à janela para responder ao apelo dele, para consolar sua solidão ou seu desabrigo, para dizer que aguentasse a noite com coragem, que logo poderiam se ver quando o dia rompesse.

Era de manhã, partíamos de volta à grande cidade, à nossa existência desprovida de búfalos em que por vezes ruminamos nossa própria apatia, quando a menor das meninas apontou o pequeno vulto caído à margem da estrada. Era o primeiro filhotinho, morto no mesmo ponto do pasto em que se dera toda sua experiência no mundo, era a irrupção da morte bem ali onde pensávamos ter visto o seu reverso. Um bufalozinho distante da mãe, velado apenas pelo rosto impassível dos búfalos, de novo solenes junto à cerca, como para se despedir, de nós ou do bezerro fenecido. Acho que não vi lágrima no rosto das meninas, mas voltamos num silêncio profundo, estupefatos talvez, decerto comovidos, alienados como nunca de qualquer certeza sobre os búfalos, e de qualquer presunção de sentido da vida.