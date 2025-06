O desastre cotidiano da linguagem

Horas, dias, semanas passa o escritor trancado em palavras, obcecado com a construção da frase precisa, a frase que enfim diga aquilo que a vida cala. Nenhuma criação o satisfaz, o sentido é esquivo, o som vacila, nenhuma ideia se deixa capturar por letras enfileiradas. O escritor não quer mais viver o desastre inevitável da linguagem, não quer mais sofrer ante a frase em desordem, por isso decide escapar de casa.

Sai e o que encontra de imediato também é feito de palavra, é a frase absurda que algum legislador resolveu inscrever em todos os elevadores do país. "Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado no andar". O escritor se irrita com a colocação pronominal, claro, sabe que "se encontra" soaria melhor, mas o que o perturba é o uso estúpido de "o mesmo", arcaico e insensato. Pergunta-se o que aconteceria se fosse outro, e não o mesmo, o elevador parado em seu andar. Seria ele capaz de notar a troca? Entraria porventura em outra dimensão, ao se encerrar num cubo metálico diferente do habitual?

Não quer mais pensar em bobagens, vai almoçar no restaurante da esquina, lugar de comida honesta e saborosa. Sobre o balcão em que deve servir seu próprio prato, repara na inscrição em letras redondas: "Evite falar sobre o bufê". O escritor não é idiota, sabe que o restaurante só quer impedir que se converse em cima do bufê, para reduzir a profusão de perdigotos. Mas seu olhar para a ambiguidade volta a assediá-lo: então a comida do lugar é um segredo, um dado a ser ocultado? E, ante a crônica que começa a cogitar, deve se sentir culpado por comentar que aquele é um bufê saboroso?