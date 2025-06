Quem o disse foi Carlos Drummond de Andrade, no ocaso de sua vida, quando sua importância para a cultura brasileira já era inquestionável: "O melhor é não ter importância e estar vivo". Foi o mais perfeito comentário que podia fazer sobre o desejo de fama que tomava os seus dias e ainda toma os nossos, sobre o vício do sucesso, sobre o sonho da glória em qualquer área. A fama é mais infame do que parece, e tantas vezes se funda em banalidades, em detalhes supérfluos, como nossa época bem tem sabido demonstrar. Como confiar na própria relevância se é o irrelevante afinal que a suporta?

O comentário aparece numa longa entrevista de Drummond que se fez livro, em que o poeta se revela quase amargurado com seu prestígio excessivo no cenário literário. Não gosta de ver o modernismo de seus versos "reconhecido oficialmente, adotado nas escolas, sacralizado". Diz que preferia sua condição anterior de pária, de marginal da literatura. "É a glória! E a glória, você sabe muito bem, cheira a mofo e até a defunto. Era tão gostoso brincar de modernismo." No tom de suas palavras percebemos que a fama o incomoda, a fama o envelhece, a ponto de ele até temer se ver nela embalsamado.

É também com alguma amargura que ele relembra a origem de toda a notoriedade, bem mais dúbia do que seria de se imaginar. Tinha 21 anos quando escreveu seu poema execrado, e depois celebrado, poema antológico que de um verso o leitor saberá completar: "No meio do caminho tinha uma pedra". Pacífico, o poeta lançou sua pedra no mundo e passou a ouvir inumeráveis insultos, afrontas, achaques, num "sucesso absoluto de galhofa". Sentiu a dor de ter transformado o modernismo numa piada, e então, ainda ferido por tanta agressão, passou a notar como o discurso ganhava matizes contraditórios, como o poema era agora "um símbolo!", "uma besteira!", "genial!", "idiota!". E logo a pedra já não era sua pedra, assumia nuances filosóficas que não teriam lhe ocorrido jamais.