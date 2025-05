Sebastião Salgado: o homem que avistou a imensidão do mundo

Pode estar no horizonte, um vasto céu branco sobre o chão seco, e o menino nu com seu cão esquelético que dá as costas para nós e o contempla. Pode estar na cadeia de montanhas que ao infinito se estende, entre elas um riozinho que serpenteia, paisagem entrevista em meio à névoa. Pode estar também muito aquém dessas distâncias, nos detalhes próximos, quase ao alcance dos dedos, nos três pés ásperos que se alinham na pedra, pés enfiados no cansaço dos chinelos. Pode estar no rosto da menina sem-terra, com seus olhos refulgindo como dois tristes planetas, o olho como um aleph que tudo contém num único instante eterno, a imagem que faz de uma só criança a humanidade inteira.

Na grandeza ou na pequenez, Sebastião Salgado nunca deixa de avistar a imensidão do mundo, e de nos convidar a testemunhá-la por suas lentes. Cada fotografia sua, cada fragmento de sua obra parece conter, metonimicamente, a totalidade da existência. Mesmo que revele algo tão distante do lugar e da condição em que estamos enquanto vemos, mesmo assim ali estamos nós, nos outros que não somos. Como se a cada vez sua máquina soubesse captar algo de crucial a toda experiência, algo que nos abrange e nos excede. Talvez porque a arte de Salgado não consista apenas em ver, ver e fotografar não lhe basta. Talvez porque consista em ver e sentir o que vê, com intensidade, ardor, entrega, e assim podemos ardentemente sentir com ele.

O caso é que não estou falando apenas de um fotógrafo, e chamá-lo de artista também não resolve a insuficiência. Ele não era só um sujeito sensível a receber com olhar agudo a realidade que se apresentava à sua câmera. Era certeiro em capturar o momento ínfimo, efêmero, o único que interessa à fotografia, mas também em ler os grandes movimentos de sua época. Toda foto sua parece se encaixar com precisão num projeto maior, em seus projetos a um só tempo essenciais e ingentes. Como artista, Salgado parecia se perguntar o que de mais fundamental era preciso dizer sobre o mundo a cada momento, e sua resposta vinha na forma de uma única palavra, seguida de um conjunto assombroso de imagens que a elaboram, a conformam, a delineiam: Terra, Êxodos, Trabalhadores, Gênesis, Amazônia.