Sobre a morte admirável e digna de um poeta, e sua permanência

Para o poeta, segundo Cicero, "passar a limpo um texto é retirar tudo o que não lhe pertence por direito", "reduzi-lo ao que deve ser e apenas ao que deve ser", "até que ele resplandeça". Eis o que merece existir: o que resplandece. E assim Cicero se pôs a cantar, ou convidou para que cantassem, sua relação com amores e livros e com sua cidade, com tudo o que refulgia em sua vida particular. Não porque desejasse se expor, sujeito elegante que era. Mas porque "o fim da vida é virar poesia", e o poeta não é mais que um servo voluntário e apaixonado da poesia, devendo se dobrar às suas exigências e seus caprichos, inclusive aos seus silêncios — e isso ele disse num artigo tão preciso quanto um poema.

Sua relação com a cidade merece mais ênfase, de tão complexa e rica. Na cidade que não tem mais fim, cantada por sua irmã Marina Lima e entoada por pequenas multidões país afora, na cidade inesgotável de outros poemas, tudo sempre se amplia e se comprime. Lugares antes desconhecidos "abriam-se em esquinas infinitas de ruas doravante prolongáveis por todas as cidades que existiam": era o Rio de sua adolescência, convertida em metrópole babilônica. Mas no presente a cidade aparece encolhida, "pois todas as cidades encolheram, são previsíveis, dão claustrofobia e até dariam tédio, não fossem os livros infinitos que contêm." É nos livros e nas livrarias que o poeta encontra abrigo para a sua infinitude, é ali que toparemos com ele, se assim quisermos.

Numa noite e numa manhã que passei atento às suas palavras, depois da comovida notícia de sua morte, cheguei a lamentar nunca ter conhecido Antonio Cicero, cheguei a maldizer os sinuosos caminhos do mundo literário que nunca nos puseram em contato. Depois me dei conta da banalidade do pensamento, e tive certeza de que isso não importa nada. Não é assim que se conhece um poeta, não é o abraço breve ou a palavra improvisada o encontro maior que a literatura oferece. Ainda podemos conhecer Antonio Cicero, tanto eu quanto você que agora me lê, e não parece haver neste momento nenhum propósito mais digno.