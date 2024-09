Pandemia do fogo: o que resta ao sujeito menor ante a destruição do mundo?

Uma densa cortina de fumaça tomou o céu da cidade, turvando o horizonte, tingindo-o de cinza e roxo. Haverá quem queira apenas afastar a cortina e continuar a contemplar a paisagem, ignorando a distração distópica, seguindo a vida normal sob o céu escandaloso. Mas não, tamanha obscuridade torna claro o apelo oposto, a necessidade de uma atenção nova, de um olhar concentrado sobre a própria cortina, para perceber o que ela ostenta e o que ela esconde. O mundo arde, o país arde, ardem todas as terras ao redor, e a fumaça que nos cobre é o mais sensível sinal de alarme. Se ela não ressoa forte o bastante, vale ouvir o grito dos indicadores: esta semana o céu de São Paulo esteve continuamente entre os mais turvos do mundo.

Eis um desses acontecimentos que interrompem a programação regular de um cronista, seu interesse maior pelas pequenezas do cotidiano. Agora diante de seus olhos não está o ínfimo, o banal, o irrelevante: o que ele vê em vez disso é a enormidade do estrago humano. Poderia nesse caso apenas calar e remeter o leitor à coluna ao lado, bem mais importante, à voz retumbante de Carlos Nobre e seu desespero tão sensato, tão pleno de informações. Mas não cabe a ninguém calar diante de uma realidade que concerne a todos, não cabe se abrigar no silêncio nem como expressão do desconsolo.

Estamos diante de um novo acontecimento-mundo, como aquele que vivemos há tão pouco, o que devastou a humanidade e alterou a vida de todos. O terror que alguns cientistas previam há décadas está ganhando forma aos olhos comuns: o mundo esquentou nos últimos vinte meses até mais do que a ciência antecipou, e vamos nos aproximando a passo rápido dos fatídicos pontos de não-retorno, quando quase tudo cessará de existir tal como o conhecemos hoje. Os sintomas climáticos já sabemos que são muitos, podem ser secas, ventos, dilúvios. No momento o que vivemos é uma pandemia do fogo, e o epicentro do problema é bem este em que nos encontramos, sob o nosso céu assombroso.