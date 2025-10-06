Só para assinantesAssine UOL
Opinião
Milton Nascimento e Bruce Willis: Quando o cuidado se torna o maior legado
Imagine duas trajetórias que pareciam correr em universos distintos — uma voz que embalou gerações no Brasil e um astro de Hollywood que marcou o cinema mundial. Milton Nascimento e Bruce Willis têm em comum a genialidade, mas hoje compartilham também um novo e delicado capítulo: o enfrentamento da demência. Mais do que falar sobre a doença em si, suas histórias revelam algo essencial — a importância da rede de apoio, aquela que enxerga o ser humano por trás do mito e transforma o cuidado em gesto diário de amor.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.