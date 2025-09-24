Só para assinantesAssine UOL
Opinião
'Vale Tudo' reflete trajetórias de quem tem o primeiro diploma da família
Levanta a mão quem foi o primeiro da família a entrar na faculdade. Ou a conquistar um cargo corporativo. Essa vitória, como as de Daniela, personagem de Jéssica Marques, e de Consuelo, de Belize Pombal, ambas em "Vale Tudo", carrega emoção e representatividade. Ser o primeiro não é só sobre diplomas ou cargos: é sobre abrir caminhos, inspirar novas trajetórias e refletir o quanto a ficção pode — ou não — transformar realidades.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.