ECOAUOL
Assine UOL
Eduardo Carvalho

Eduardo Carvalho

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Opinião

SUS: um gigante reconhecido internacionalmente

Eduardo Carvalho
Colunista de Ecoa

Cinco hospitais públicos brasileiros foram reconhecidos entre os melhores do mundo, mostrando a força e a importância do SUS. Mais do que um sistema de atendimento, ele está presente em todas as áreas da nossa vida: da água que chega à torneira até as campanhas de vacinação que salvam milhões. Um gigante que, mesmo enfrentando desafios, prova todos os dias que saúde não é mercadoria — é um direito.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.