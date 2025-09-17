Só para assinantesAssine UOL
Opinião
SUS: um gigante reconhecido internacionalmente
Cinco hospitais públicos brasileiros foram reconhecidos entre os melhores do mundo, mostrando a força e a importância do SUS. Mais do que um sistema de atendimento, ele está presente em todas as áreas da nossa vida: da água que chega à torneira até as campanhas de vacinação que salvam milhões. Um gigante que, mesmo enfrentando desafios, prova todos os dias que saúde não é mercadoria — é um direito.
