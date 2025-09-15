Só para assinantesAssine UOL
Opinião
Setembro Amarelo: suicídio entre jovens negros é 45% maior
Setembro é conhecido como o mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Mas, quando olhamos para os números, percebemos uma dura realidade: entre jovens negros, a taxa de suicídio é 45% maior do que entre jovens brancos. Esse dado não é apenas estatística, é um alerta. Ele revela que falar de saúde mental sem considerar os impactos do racismo estrutural é deixar de fora uma parte essencial dessa conversa.
