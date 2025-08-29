Só para assinantesAssine UOL
Opinião
Raquel merecia outro enredo na nova 'Vale Tudo'
A nova versão de "Vale Tudo" reacendeu debates sobre representatividade ao colocar Raquel interpretada por Taís Araújo, uma atriz negra. Mulher batalhadora e símbolo de tantas brasileiras que sustentam o país, Raquel conquistou, com esforço, seu restaurante, espaço de dignidade e realização. No entanto, num só capítulo, perdeu tudo, em benefício da vilã branca e milionária. A queda repentina frustrou parte do público, que esperava ver outra narrativa para mulheres negras, distante da repetição da dor, da subalternidade e do apagamento.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.