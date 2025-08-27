Só para assinantesAssine UOL
Opinião
Negro, preto, mulato ou pardo: quem é você?
No Brasil, falar de identidade racial tem camadas de complexidade. Termos como preto, pardo, mulato ou negro carregam histórias, dores e disputas que vão muito além das palavras. Recentemente, o debate sobre "parditude" reacendeu reflexões importantes com a entrevista de Camila Pitanga a Mano Brown. Mas, afinal, até que ponto faz sentido diferenciar pretos de pardos? Quando olhamos para o racismo estrutural, da violência policial às barreiras no mercado de trabalho, percebemos que a experiência negra é coletiva. A luta, no fim, é pela unidade e pela justiça.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.