Sociedade é responsável por garantir que crianças sejam crianças

Colunista de Ecoa

Um vídeo do influenciador Felca, que ultrapassou 32 milhões de visualizações, reacendeu o debate sobre a exposição precoce de crianças na internet e a consequente adultização e sexualização infantil.

Especialistas alertam que, embora a rede não seja "terra de ninguém", falta legislação específica para proteger menores nesses casos. Não é apenas uma questão de julgamento, pelo contrário, é uma questão de proteção, sabe? Nossa responsabilidade enquanto sociedade é garantir que as crianças tenham tempo e espaço necessário para serem crianças. Veja mais no vídeo abaixo.

