Brasil se despede de Arlindo Cruz, poeta e cronista da vida carioca

O Brasil perdeu um de seus maiores nomes da música popular: Arlindo Cruz. A despedida foi marcada pela saudade, mas também pela celebração de uma trajetória que moldou o samba contemporâneo.

Poeta e cronista da vida carioca, seu talento unia sofisticação e simplicidade, permitindo que qualquer um se reconhecesse em suas letras.

Do Cacique de Ramos ao grupo Fundo de Quintal, Arlindo foi protagonista de uma geração que cantava histórias de amor, mas, sobretudo, sobre gente. Especialmente da Zona Norte e das favelas.