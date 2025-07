Trabalhar sem pausa não é vida: equilíbrio já é desejo da maioria

Garantir mais tempo de descanso não é apenas uma questão de bem-estar individual, mas também uma estratégia coletiva para o desenvolvimento do país. Jornadas mais equilibradas proporcionam mais tempo com a família, reduzem casos de adoecimento e melhoram a qualidade do trabalho entregue. Trata-se de uma medida preventiva.

É hora de repensar um modelo em que se trabalha oito, dez, até doze horas por dia, além do tempo de deslocamento, para viver apenas cinco. Acordar cedo, dormir tarde, correr o dia inteiro sem pausa ou respiro não deveria ser regra. Essa vida de exaustão não é escolha do empregado, mas imposição do sistema. E a mudança não pode mais esperar.