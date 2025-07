Pablo e Luisão provam que a vida é melhor quando compartilhada com amigo

A amizade é mais que companhia: é cuidado. É antídoto contra a solidão, especialmente na velhice, quando o tempo vai apertando, as lembranças vão ficando e, muitas vezes, quem podia contá-las já não está mais. Ter alguém com quem dividir a vida, mesmo que em pequenos gestos, como uma ligação ou uma prosa no portão, faz toda a diferença. E a gente, brasileiro, tem esse dom: com dois minutos de conversa, já está resolvendo o mundo de mão dada.

Será que esse amor incondicional da amizade não é o tal amor romântico que, no fundo, dura mais que muito casamento? Fica o convite: manda aquela mensagem, faz aquela ligação, encontra a tua pessoa no mundo. A vida, definitivamente, é mais leve quando é compartilhada.

A cantora Preta Gil e o influenciador Gominho Imagem: Reprodução/Instagram

Os músicos e amigos Gilberto Gil e Caetano Veloso Imagem: Reprodução/Instagram