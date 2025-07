Licenciamento ambiental: quem vai pagar a conta da irresponsabilidade?

Insone, não pude deixar de acompanhar o que acontecia na madrugada brasiliense desta quinta-feira, com a aprovação de um texto que, de forma irresponsável, joga no colo da sociedade brasileira uma conta que ninguém pediu: a do licenciamento ambiental. Quando o país deveria avançar na pauta da sustentabilidade e da preservação, coube ao Congresso Nacional optar por um retrocesso perigoso, diluindo normativas e abrindo a porteira para um festival de desmandos. A pergunta que ecoa é clara: quem vai pagar essa fatura?

O texto, amarrado nas sombras de negociações questionáveis, é um convite à devastação. Ao flexibilizar as regras para empreendimentos de alto impacto, ignorar pareceres técnicos e a urgência climática, os parlamentares demonstram um desprezo assustador pelo futuro, prestes a recebermos a COP30. É uma decisão que fere a Constituição e os compromissos internacionais do Brasil. Já houve, nesta manhã, declarações da União Europeia sobre.

Não se trata de "destravar a economia", como defensores do projeto insistem em dizer. Trata-se de um laissez-faire, ou melhor dizendo, ''liberar geral'' para a destruição, sem as devidas salvaguardas. Com o afrouxamento das exigências para obras em áreas sensíveis, como biomas cruciais e terras indígenas, é um atestado de que, para essa parcela do Congresso, o lucro de poucos vale mais do que a preservação do patrimônio natural de todos.