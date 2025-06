A morte de Juliana Marins e o direito de sonhar livremente

A trilha onde ela caiu seguia aberta a turistas durante as operações de resgate. Os serviços de salvamento demoraram, informações falsas sobre sua localização e sobre o envio de mantimentos foram repassadas a sua família, que ficou desamparada lidando com a angústia da espera e com versões desencontradas dos fatos.

A combinação de vulnerabilidade, omissão e desinformação tornou o sonho de Juliana em um pesadelo. E expôs o abismo entre o direito de sonhar e o direito de sobreviver.

A história dela exige mais do que luto: pede justiça e responsabilidade. É urgente cobrar das autoridades indonésias respostas claras, providências concretas e respeito à vida de cada turista. É preciso garantir que aventuras como a de Juliana sejam tratadas com a segurança e a dignidade que merecem.

Enquanto isso, fica a pergunta: afinal, quem pode sonhar em liberdade? E, mais importante, quem pode voltar vivo desse sonho?