Cão de serviço barrado em voo: respeitar necessidades deveria ser o mínimo

Esse não é um caso isolado. É mais um retrato da forma como famílias de pessoas autistas ainda são tratadas no Brasil. Em um país onde mais de 2,4 milhões de pessoas estão dentro do espectro, segundo dados recentes do IBGE, entender e respeitar as necessidades dessas pessoas, inclusive a presença de um cão de serviço, deveria ser o mínimo.

Até quando casos como esse serão tratados com descaso?