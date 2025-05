Autora de 'Perifobia' vai mostrar na Flip que periferia não é só carência

É com este pensamento que ela faz estreia na Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), que ocorre no fim de julho, já convidando ao debate: "Os eventos de grande porte têm que acontecer também nas periferias".

O título do livro, "Perifobia" é um neologismo de sua criação que nasceu de uma percepção pessoal, ainda na infância, sobre o desconforto e a repulsa que a periferia pode gerar em quem não está nela. Qual o peso que ela carrega para você, especialmente ao dar nome a este conjunto de histórias?

A possibilidade de transmitir uma mensagem específica já no título. Acho que o título também é uma história. Os contos e as crônicas que se reúnem não falam exatamente da distância. São diversas experiências, mas eu pensei: "Tenho uma oportunidade de me comunicar e não sei se haverá outra. Vou compartilhar tudo o que eu tenho e tudo está relacionado com esse sentimento direta ou indiretamente". Escrever durante os longos períodos que passava no transporte público, por exemplo. Escrever sobre um gato ou sobre um reencontro era um exercício de liberdade, mas, de alguma maneira, tudo era afetado pela distância, e o título já me garantia essa mensagem. Então, uma história podia falar sobre uma tarde num sábado de aleluia ou sobre saudade, mas eu sabia que o título estava lá, na capa, dizendo: a cidade tem que ser igualitária, classificar uma região como nobre é abominável, fazer piada com o endereço de alguém é repugnante, a falta de acesso adoece e mata o morador periférico, as políticas destinadas às beiradas da cidade precisam ser aplicadas com outros critérios e urgência.

Como foi o processo de construção dessa estrutura narrativa tão particular e de que forma o feedback dos leitores do seu blog influenciou a criação desse formato interligado?

Eu sempre quis ter contato com os autores das histórias que eu lia. Quando a situação se tornou inversa, me coloquei no lugar do leitor e pensei no quanto essa interação era especial. Era divertido e emocionante acompanhar as reações deles ao se depararem com novas notícias sobre um personagem. E eram personagens queridos por mim também. Foi um grande prazer costurar essa trama.

Seu livro oferece um retrato real das periferias, mostrando personagens que habitam zonas frequentemente negligenciadas, lidando com a precariedade imposta pela distância geográfica e social, mas que transcendem as limitações. Como é pra você capturar essa dualidade entre as dificuldades e a resiliência - e nunca carência -, e qual a importância de retratar esses universos com a intensidade realista presente no livro?