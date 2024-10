Bets escancaram problema da desigualdade social no Brasil

Nas últimas semanas, o Brasil se viu preso a um jogo injusto contra um 'novo' inimigo: as bets, um sistema online de apostas que tem crescido exponencialmente não só pela aderência, mas também pela onipresença. O fato de pessoas apostarem suas fichas e vidas nesse vício encontrado ao rolar a tela descortina a enorme desigualdade social que habita em nós.

No meio deste cenário, ampliou-se o uso do cartão do Bolsa Família para as apostas eletrônicas. Como resposta, o governo criou um grupo de trabalho para discutir formas para evitar que o benefício seja usado para esse fim. Mas?alguém se perguntou qual o motivo para um beneficiário do programa social fazer os jogos? A pergunta é uma, e a resposta já está dada: renda extra.

Num país em que 60% dos cidadãos vivem com menos de R$ 1.500 por mês, sub-precarizados - mesmo com elevação das taxas de emprego e renda - o dinheiro mais fácil e esperançado é aquele que não contamos, depositado na sorte. Talvez seja esse um dos motivos que explicam a subida do setor de apostas, afinal de contas, todo mundo quer ser milionário. Entre junho de 2023 e junho de 2024, os brasileiros gastaram R$ 68 bilhões em apostas nas bets. O montante representa 0,62% do PIB (Produto Interno Bruto) do país e 0,95% do consumo total no período.