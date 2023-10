O push do Google Fotos é quem me lembra. Na tela, uma foto da mesma data, mas há um ano. Era eu, um corredor, médicos, enfermeiros, seguranças e pela quarta vez, um encontro naquele hospital que atravessaria meu 2022, marcado pelo date contínuo com a maca e a sala de cirurgia. Um match nada perfeito.

Nessa Via-Crúcis pessoal, a sensação de drama coletivo, já que estavam em cisão meu rim e também o Brasil entre-eleições, naquilo que nos dividia num "dá ou desce" que só trazia dor. No meu caso, algo perto da dor de um parto. A minha finitude me parecia muito próxima, assim como também a sensação de não existir mais Brasil depois de outubro. E de tudo, tudo, tudo acabar. E cataploft, não ter pra onde sair.

Resistimos (pelo menos ali). Depois de sondas, ligamentos, e cateteres, eu estava pronto para respirar após noves meses. Já o Brasil? Bem…esse demorou mais alguns dias para ter sua situação, enfim, definida. E dessa maneira olhar para o futuro com menos angústia.