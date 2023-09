As produções estão na plataforma desde agosto e vão até novembro.

Além da produção ‘’apadrinhada’’, o intuito é se tornar um apoio ainda maior para que artistas independentes possam ter, em suas mãos, ferramentas que possibilitem um crescimento sustentável de seus ‘’corres’’.

"Há uma certa desigualdade dentro da indústria, por isso que a gente sempre pensa nesse lugar. É um programa 100% nacional, voltado para vozes pretas, que surgiu como um hub de playlists e cresceu.", diz Luciana Paulino, gerente de parcerias com artistas e gravadoras no Spotify no Brasil.

"E agora a gente decidiu descentralizar a informação com o Aula Amplifica. Passaremos por Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro, sempre com o recorte de chamar artistas pretos em ascensão, com workshops para potencializar suas carreiras e entender como podem trabalhar o conteúdo deles dentro da plataforma e fora’’, continua Paulino.

Tudo isso a partir dos números, que hoje movimentam e explicam o consumo exponencial dos segmentos. Como o hip-hop, que, só de janeiro a julho deste ano, fez do Brasil o terceiro país que mais escuta o ritmo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do México. 23% do total de reproduções. Ou mesmo o pagode - que amo - contabilizando mais de 3,6 milhões de playlists dedicadas apenas ao estilo na plataforma, um aumento de 28% em comparação com o mesmo período de 2022.

‘’O Spotify entra nesse momento como um lugar de aliado, não sendo apenas uma plataforma de distribuição. A gente quer estar junto com esse artista, e crescer na carreira dele. A gente acredita que esses artistas às vezes precisam das ferramentas certas para que o crescimento seja sustentável, deixando um legado, o nome. Vale apoiar esse criador’’, diz Luciana.