Que muitas coisas acontecem no Brasil ao mesmo tempo, aqui e agora, está posto. Não há como delimitar a gravidade dos assuntos que nos tomam de susto, impactando nossas vidas. É ciclone, fala de presidente na Assembleia da ONU, político cassado, joias, STF e mais uma penca de acontecimentos. Entre tantos fatos, existem aqueles que não podem passar em branco, tampouco nos faltar o choro, como a morte brutal da menina Heloísa dos Santos, de apenas três anos, depois de um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) disparar contra um carro em que estava com sua família, no bairro de Seropédica, Rio de Janeiro.

A criança ficou internada por nove dias no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, morrendo no último sábado, 16. Desde então, além de sua família e parentes, não houve comoção maior que posts espaçados nas redes sociais e notícias curtas nos jornais. Mas foram estes mesmos locais que explodiram e fizeram o mundo ''parar'' para lamentar o fim do namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas, com direito a trilha e tudo.

Chorar pelo fim de um namoro é humano e mais que legítimo. É dor que, quando vivida, só é entendida por quem sente. Assim foi comigo - vejam só, há pouco tempo - com você e agora com Luísa. Mas maior do que isso é o fato de conseguirmos viver com a dor do corte abrupto de alguém que nem pôde desfrutar do primeiro e também dos segundos, terceiros, quartos, quintos amores, ter vida plena para ter saúde, acreditar no sentimento e apostar nos seus sonhos como Heloísa. Que agora passa a ser mais um símbolo, uma personagem e infelizmente, um dado, carimbando a violência que aniquila meninas e meninos, sob pretexto único: o da segurança.