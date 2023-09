Joaquim, o último, também acredita que você agora pode mudar o jogo, mais uma vez. "Lula cometerá um grande erro se não escolher um ministro ou uma ministra negra. Seria um contrassenso, 20 anos depois, quando houve avanço nas políticas de igualdade racial iniciadas no primeiro governo Lula, e que também levaram a iniciativas privadas, que este governo não nomeie pelo menos um negro", disse em maio, durante uma entrevista ao jornal Valor Econômico.

Imagine só, neste momento, quantas crianças e jovens negras poderiam se ver representadas com uma ministra no STF? Além de cantoras, atrizes, escritoras, advogadas, médicas, deputadas, jogadoras...ministras do Supremo!

Assim como ilustrou o Instituto de Defesa da População Negra (IDPN), ao lançar a campanha audiovisual #PretaMinistra, com narração de Taís Araújo, atuação das atrizes Mariana Nunes e Lua Miranda, além da direção de Mayara Aguiar.

A peça destaca a inexistência de uma mulher negra na maior Corte do país em 130 anos de história e justamente o contraste: a representação de mulheres negras no campo da cultura do país não refletir, também, na representatividade de mulheres negras, sobretudo no Judiciário, que nunca teve uma ministra negra vestindo sua capa preta.