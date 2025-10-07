Floresta em pé é questão de saúde pública para evitar mortes por calor

O aumento do calor não se explica apenas pelas mudanças climáticas globais, mas também pelo impacto de fatores locais, como o desmatamento. Um estudo recente publicado na revista Nature Climate Change mostrou que, entre 2001 e 2020, a perda de floresta em regiões tropicais elevou as temperaturas nas áreas desmatadas e esteve associada a cerca de 28 mil mortes anuais por causas não acidentais. São mortes consideradas evitáveis, induzidas pelo desmatamento. Se a floresta tivesse sido preservada, esse excesso de calor e suas consequências poderiam ter sido evitados.

No Brasil, estima-se que 21,6 milhões de pessoas foram expostas ao aquecimento causado pelo desmatamento no mesmo período. Cerca de 38% das mortes atribuídas ao calor no país estão ligadas a esse aumento de temperatura. Isso mostra que a perda da floresta não afeta apenas o clima em escala global, mas tem impactos diretos e mensuráveis na saúde. A situação é mais grave porque boa parte da devastação ocorre em áreas historicamente vulneráveis, com baixa capacidade de adaptação. Comunidades tradicionais, de baixa renda e pequenos agricultores que vivem próximos a regiões desmatadas estão entre as pessoas mais atingidas e possuem acesso limitado à saúde e poucos recursos para lidar com o calor crescente.

Mesmo que as comunidades vulneráveis sintam os impactos de forma mais intensa, a responsabilidade por esse agravamento está longe de ser equilibrada. Os 10% mais ricos do planeta respondem por cerca de dois terços do aquecimento global desde 1990, impulsionados por padrões de consumo e investimentos de alto impacto ambiental. Enquanto isso, as populações mais pobres, especialmente nas regiões tropicais, enfrentam os efeitos mais severos do calor e da perda de florestas.

A mensagem é inequívoca. O desmatamento intensifica o calor, aumenta as mortes e compromete os serviços que as florestas oferecem para além da regulação climática, como água, alimentos e meios de subsistência. Essa exposição amplia desigualdades e coloca em risco justamente as populações com menor capacidade de se proteger.

Para o setor da saúde, o desafio é ainda mais complexo, pois vai além das fronteiras do próprio sistema e exige articulação com outras áreas. É urgente reduzir a exposição com ações firmes para frear o desmatamento e fortalecer a capacidade adaptativa, diminuindo vulnerabilidades sociais e regionais que tornam milhões de brasileiros mais sensíveis ao calor. No Brasil, as desigualdades persistentes e a sobreposição de doenças infecciosas e crônicas tornam essa tarefa ainda mais urgente. Reduzir o desmatamento, portanto, não é apenas uma pauta ambiental, mas uma política de saúde pública capaz de reduzir riscos e criar condições mais seguras para as próximas gerações.

*Beatriz Fátima Alves de Oliveira é pesquisadora em Saúde Pública da Fiocruz. Ela é mestre e doutora em Saúde Pública e Meio Ambiente pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz.