Rios voadores explicam por que desmatar Amazônia ameaça chuvas no Brasil

Mesmo na estação seca, a floresta mantém alto nível de reciclagem de água, o que ajuda a manter a umidade da atmosfera, do solo, reduzir a duração da seca e aumentar a chuva. Essa umidade é vital para a saúde da floresta e para prevenir incêndios. A existência dos rios voadores mostra a importância da Amazônia não apenas para o Brasil, mas para o clima de todo o continente.

Os rios voadores são fundamentais para o ciclo hidrológico em praticamente toda a América do Sul. No verão, cerca de 30% da umidade que chega ao estado de São Paulo vem da Amazônia, garantindo grande volume de chuvas. Infelizmente, esse processo vital está ameaçado pelo aquecimento global e o desmatamento, que podem alterar o transporte de vapor para a atmosfera, comprometendo o fluxo dos rios voadores.

Estudos realizados nos últimos 40 anos mostram a forte interação entre vegetação e atmosfera na Amazônia. O desmatamento reduz a precipitação e a evapotranspiração, aumenta a temperatura e prolonga o período seco. Essa degradação é agravada por distúrbios como fogo, extração de madeira e efeitos de borda, que são quando a floresta fica exposta à ação do vento e à maior entrada de radiação solar, promovendo o aumento de temperatura, que seca a vegetação e aumenta o risco de incêndios. Esta série de efeitos negativos causa a mortalidade de árvores, além de contribuir para aumentar o aquecimento global.

Vários desses estudos indicaram que houve uma diminuição da evapotranspiração na Amazônia em virtude da mudança de cobertura do solo para agricultura ou pastagem. Um estudo de setembro de 2025 publicado na revista "Nature Communications" mostrou mais uma vez quão sério é o problema: nos últimos 35 anos, o desmatamento foi responsável por cerca de 74% da redução de 20% a 30% das chuvas na estação seca do sul e sudoeste da Amazônia. Isso evidencia que, embora as emissões globais de gases de efeito estufa sejam o principal motor do aquecimento global, o desmatamento tem efeito crítico no clima regional. A diminuição da evapotranspiração reduz a capacidade da floresta de bombear água para a atmosfera e, em um ciclo vicioso, a menor quantidade de chuva reduz ainda mais a disponibilidade de água para esse processo. O resultado é uma atmosfera cada vez mais seca sobre a região, com impactos diretos no regime de chuvas, na produção agrícola, na geração de energia, no abastecimento de água e na biodiversidade, cujo risco de perda pode ser irreversível.

O aquecimento global tem contribuído para o aumento da ocorrência de extremos climáticos e de eventos intensos, como ondas de calor, secas, veranicos, tempestades severas, inundações, etc. Embora secas e inundações façam parte da variabilidade climática natural na Amazônia, os eventos extremos de secas e inundações ocorridos nas últimas duas décadas foram incomuns e podem ter implicações de longo prazo. Projeta-se que o aquecimento global aumentará a frequência e até mesmo a intensidade desses eventos extremos, e a associação sinérgica entre secas severas, ondas de calor, desmatamento e incêndios pode ser altamente prejudicial à Floresta Amazônica.

É por isso que garantir a preservação da Amazônia é crucial não só para o meio ambiente, mas para a segurança hídrica e a economia de todo o continente sul-americano.

*Gilvan Sampaio é doutor e mestre em Meteorologia pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), onde atua como pesquisador