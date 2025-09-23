Pavimentar a BR-319 pode causar danos irreversíveis à Amazônia

Ao mesmo tempo, o clima da região se tornaria ainda mais seco, aproximando a Amazônia do ponto de não retorno. A derrubada das árvores enfraquece o abastecimento hídrico dos rios voadores — correntes de vapor de água produzidas pela interação entre floresta e atmosfera, essenciais para irrigar o Cerrado, o Sul e o Sudeste do Brasil e partes da América do Sul. Sem essas 550 milhões de árvores e palmeiras, milhões de litros de vapor de água deixariam de ser lançados na atmosfera por dia.

A intensificação da seca também causa impactos ecológicos diretos. Nas regiões onde a seca já se intensificou, especialmente no sul do Pará e norte de Mato Grosso, a estação seca dura hoje cerca de cinco semanas a mais do que há 45 anos. Esse prolongamento ameaça ultrapassar o limiar que sustenta a floresta com copas fechadas. Quanto mais longa a estação seca, maiores são a mortalidade de árvores, as mudanças na composição de espécies e a propagação de incêndios.

A pavimentação da BR-319 pode tornar a região entre Manaus e Porto Velho mais quente. A floresta utiliza grande parte da energia radiativa do Sol para a evapotranspiração. Isso ajuda a resfriar o ar. Por outro lado, superfícies pavimentadas com asfalto, cimento e concreto absorvem essa energia, aquecendo a atmosfera. Nas regiões mais desmatadas da Amazônia, onde rodovias pavimentadas predominam, a temperatura média já aumentou 3ºC durante a estação seca, de junho a novembro.

As transformações ambientais ligadas à pavimentação da BR-319 podem acelerar o que observações de campo e modelos matemáticos indicam: grande parte da Amazônia pode se transformar em uma região degradada até 2050, sem possibilidade de retorno à floresta densa e rica em biodiversidade que conhecemos. Os impactos do ponto de não retorno podem comprometer o controle das emissões de gases de efeito estufa; afetar a produtividade agrícola dentro e fora da Amazônia; aumentar a desigualdade e a vulnerabilidade humana, especialmente entre populações amazônicas mais pobres; reduzir a diversidade biológica e cultural; e estimular um ciclo socioecológico degradado.

Existem ainda outros efeitos negativos da pavimentação da BR-319. O aumento dos incêndios está quase sempre associado ao avanço do desmatamento. Os incêndios florestais geram micropartículas de poluição do ar, causando doenças respiratórias em mais de 140 mil pessoas por ano na Amazônia brasileira. Isso tem contribuído para a redução da expectativa de vida de 2 a 4 anos nas regiões do Acre, Rondônia e sul do Amazonas e Pará.

Outra consequência preocupante é o aumento do risco de doenças. A degradação da floresta tem feito com que muitos vírus se tornem zoonoses. Pesquisas da Fiocruz e do Instituto Evandro Chagas já identificaram 48 zoonoses com potencial epidêmico na região. As febres oropouche e mayaro, que já se espalharam em surtos recentes, são exemplos de epidemias que podem se intensificar com a acentuada degradação de grandes áreas de florestas devido à pavimentação da BR-319.