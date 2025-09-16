Brasil precisa ir além do desmatamento zero para cumprir metas ambientais

No mesmo IV Inventário, as emissões da agropecuária são estimadas de maneira separada do LULUCF, como indicado no IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climática). O setor compreende as emissões das atividades pecuárias e agrícolas e contempla os gases CH4 (metano), N2O (óxido nitroso) e CO2 (dióxido de carbono), além dos gases de efeito estufa indireto (CO, NOx e NMVOC), conforme a metodologia do IPCC 2006 adotada pelo MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação). A agropecuária é responsável por 30,5% das emissões totais do Brasil.

Entram na conta a fermentação entérica (sendo que a maior parcela vem da bovinocultura), manejo de dejetos animais, cultivo de arroz, solos manejados, queima de resíduos agrícolas, calagem e aplicação de ureia. Ressalte-se que as emissões de arroz eram de 3% há 20 anos. Hoje estão próximas de 0,6%, devido a mudanças no sistema de produção.

No caso da agropecuária, para reduzir as emissões devem ser considerados sistemas de produção que permitam reduzir as emissões e aumentar as remoções dos sistemas produtivos. O Brasil está na vanguarda na busca de sistemas de produção mais equilibrados, menos emissores e com forte possibilidade de remoção de GEE.

Essa busca começou em 2011, com a adoção de uma política pública, conhecida como Agricultura ABC (Agricultura de Baixo Carbono), e incluída na lei do clima como plano setorial. Já foram transformados em áreas com agricultura ABC mais de 8 milhões de hectares. A taxa de remoção destes sistemas de produção é muito maior do que a da agricultura convencional.

Outro sistema que vem crescendo no Brasil é a adoção de práticas de agricultura regenerativa, com foco principalmente na utilização de bioinsumos e práticas que estimulam a fixação de carbono no solo. Estima-se que, em dois anos, já existam mais de 400 mil hectares que adotam práticas de agricultura regenerativa. Este modelo reduz as emissões do setor além de promover eficientemente remoções nos sistemas.

Muitos fatores de emissão dos sistemas integrados de produção já foram determinados pelos cientistas brasileiros e são a base de cálculo dos protocolos GHG (padrões globais para medir e gerenciar as emissões de gases de efeito estufa), tanto da agricultura quanto da pecuária e das florestas. No caso da pecuária, com a adoção de práticas mais sustentáveis, a idade média de abate do boi está se reduzindo rapidamente para menos de 42 meses. Consequentemente, ocorre a diminuição de emissão de metano por fermentação entérica.